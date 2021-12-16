Дания стала первой страной ЕС, одобрившей таблетки от COVID-19
В Дании одобрено применение таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck
Об этом сообщает Reuters.
Применение препарата касается пациентов из группы риска, в частности пожилых людей.
"Мы считаем, что преимущества лечения (с помощью "Молнупавира", – ред.) превышают недостатки для тех пациентов, которые больше всего рискуют серьезно заболеть COVID-19", - сообщил главный врач Управления здравоохранения Кирстин Молл Харбо.
Дания стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей подобные таблетки.
Отмечается, что таблетки следует применять как можно скорее после установления диагноза COVID-19. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.
Разработчик заявляет, что по данным испытаний препарат вдвое снижает вероятность госпитализации или смерти при COVID-19.
- Напомним, в ноябре Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало таблетки против коронавируса от Merck.
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