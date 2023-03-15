Об этом пишут Reuters.

В среду в правительстве Дании заявили, что в текущем году страна фонд в размере 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.

"Это в значительной степени отражение пожеланий Украины, которые в дополнение к военной и гуманитарной помощи теперь касаются также и восстановления", - заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.