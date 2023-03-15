Дания создаст фонд на $1 млрд для предоставления военной, гражданской и бизнес-помощи Украине
В датском правительстве заявили, что в этом году страна создаст фонд в 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине
Об этом пишут Reuters.
В среду в правительстве Дании заявили, что в текущем году страна фонд в размере 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.
"Это в значительной степени отражение пожеланий Украины, которые в дополнение к военной и гуманитарной помощи теперь касаются также и восстановления", - заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.
- Напомним, 24 февраля исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил , что его страна открыта для обсуждений по поставкам Украине истребителей.
- В марте Троэльс Лунд Поульсен заявил , что Дания ожидает, что первая партия танков Leopard 1 в рамках сотрудничества Дании, Германии и Нидерландов поступит в Украину в течение весны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.13
Покупка 38.13Продажа 38.89
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное