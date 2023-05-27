Дания создала инвестиционный фонд для Украины на сумму в 1 млрд крон
Дания объявила о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон, что составляет примерно $133 млн
Об этом идет речь на сайте правительства.
Вице-премьер Украины Юлия Свириденко отметила, что Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн.
"Правительство Украины высоко ценит поддержку Дании, рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества и дальнейшее привлечение датского бизнеса в проекты по восстановлению Украины. Так, специальный инвестиционный фонд, созданный для Украины, будет финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов", – отметила Юлия Свириденко.
Отмечено, что основным сотрудничеством между Украиной и Данией есть налаживание взаимовыгодных отношений, когда украинские компании не только импортируют датские продукты, но и локализуют производство такой продукции в Украине.
"Нас интересуют датские технологии, и мы видим большую перспективу в применении и размещении датских компаний в Украине в приоритетных отраслях. В частности, это возобновляемая энергетика, строительные материалы, технологии восстановления коммунального хозяйства, а также оборонные технологии и технологии двойного назначения", - сказал замминистра экономики Александр Грибан.
Чиновники объявили об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – "Нибулон", которому дадут кредит на 25 млн евро, и "Агрофьюжн" – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.
- Парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (свыше $250 млн) – он стал самым большим со стороны Копенгагена.
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