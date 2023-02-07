Дания решила передать Украине списанные танки Leopard
Дания решила передать Украине танки Leopard 1A5, которые больше не входят в состав вооруженных сил этого государства. Техника должна поступить в течение нескольких месяцев
Об этом сообщает DR Nyheder .
"Списанные датские танки Leopard 1A5 должны быть очищены от пыли, доведены до готовности и отправлены на поле боя в Украине", - говорится в сообщении.
Таким образом, Дания присоединяется к "танковой коалиции" стран, которые жертвуют Украине "леопарды".
Издание отмечает, что речь идет о танках Leopard более старого производства, которые уже не входят в состав вооруженных сил Дании. В 2010 году их продали немецкой компании FFG, но они все еще находятся в Дании.
"Ожидается, что благодаря сотрудничеству можно будет доставить на боевые действия в Украину трехзначное количество старых немецких танков", - отмечает СМИ.
Первые танки должны поступить в течение нескольких месяцев.
- По данным СМИ, правительство Германии разрешило двум компаниям поставку Украине 187 танков Leopard 1.
- Германия 25 января согласовала поставку Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
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