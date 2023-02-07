Дания решила передать Украине списанные танки Leopard

Об этом сообщает DR Nyheder .

"Списанные датские танки Leopard 1A5 должны быть очищены от пыли, доведены до готовности и отправлены на поле боя в Украине", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что речь идет о танках Leopard более старого производства, которые уже не входят в состав вооруженных сил Дании. В 2010 году их продали немецкой компании FFG, но они все еще находятся в Дании.