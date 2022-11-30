Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Аль-Вакре закончился со счетом 1:0 в пользу Австралии. Единственный мяч в ворота Дании забил Мэттью Леки, отличившийся на 60-й минуте встречи.

После 3-х матчей победу в группе D одержала команда Франции, набравшая 6 очков. Со второго места у плей-офф ЧМ-2022 также вышла команда Австралии, у них 6 баллов.

Дания сенсационно провалила турнир и получила всего один зачетный балл. Тунис с тремя баллами – третий.

ЧМ-2022

3-й тур. Группа D

30 ноября

Австралия – Дания 1:0

Гол: Леки, 60

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