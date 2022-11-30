Дания проиграла Австралии и сенсационно вылетела из ЧМ-2022
В 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Дании оказалась слабее Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Аль-Вакре закончился со счетом 1:0 в пользу Австралии. Единственный мяч в ворота Дании забил Мэттью Леки, отличившийся на 60-й минуте встречи.
После 3-х матчей победу в группе D одержала команда Франции, набравшая 6 очков. Со второго места у плей-офф ЧМ-2022 также вышла команда Австралии, у них 6 баллов.
Дания сенсационно провалила турнир и получила всего один зачетный балл. Тунис с тремя баллами – третий.
ЧМ-2022
3-й тур. Группа D
30 ноября
Австралия – Дания 1:0
Гол: Леки, 60
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