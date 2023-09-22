Дания признала, что более половины предоставленных Украине танков неисправны

Об этом пишет TV2 .

В рамках широкомасштабного сотрудничества с Германией и Нидерландами Дания передала танки охваченной войной Украине. 20 из них прибыли в страну, но теперь выяснилось, что часть из них оказались неисправными.

В десяти танках есть ряд мелких неисправностей. Эти ошибки исправляет украинская сторона. Но у двух танков серьезные неисправности.

Важно отметить, что ранее Украина отказалась от 10 немецких танков: они были настолько изношены, что их нельзя было использовать.