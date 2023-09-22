Дания признала, что более половины предоставленных Украине танков неисправны
Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен признал, что 12 из 20 предоставленных Украине основных боевых танков Leopard 1 имеют разной степени неисправности
Об этом пишет TV2 .
В рамках широкомасштабного сотрудничества с Германией и Нидерландами Дания передала танки охваченной войной Украине. 20 из них прибыли в страну, но теперь выяснилось, что часть из них оказались неисправными.
В десяти танках есть ряд мелких неисправностей. Эти ошибки исправляет украинская сторона. Но у двух танков серьезные неисправности.
Важно отметить, что ранее Украина отказалась от 10 немецких танков: они были настолько изношены, что их нельзя было использовать.
- Три страны объявили в феврале, что передадут 100 танков немецкого производства "в ближайшие месяцы".
- Танки от Дании и Германии должны были поступить в начале лета .
- В августе Германия заявила о предоставлении Украине 30 танков Leopard 1.
- 10 танков от Дании прибыли в Украину 8 сентября.
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