Дания присоединится к обучению украинских военных в Британии
Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Дании.
"Украина все еще нуждается в поддержке в борьбе с российским вторжением, поэтому Дания усиливает помощь в сфере военной подготовки" - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дания поддержит учебный проект под руководством Британии, привлекая 130 датских солдат, и одновременно предлагает обучать украинских солдат в Дании.
"Поэтому начат диалог с Украиной по поддержке в обучении командного состава и поддержке Сил территориальной обороны Украины" - заявили в Минобороны Дании.
Это одна из инициатив, которая будет представлена во время донорской конференции в Копенгагене 11 августа.
В 2022 году на проект поддержки военной подготовки украинских военных будет выделено 100 миллионов датских крон.
Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.
Известно, что программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.
Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.
- 8 августа минобороны Финляндии сообщило, что страна направляет около 20 инструкторов на учебную поддержку , организованную в Великобритании. "Цель – научить базовым военным навыкам около 10 тысяч украинских добровольцев, обучение состоится в этом году", – говорится в сообщении.
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