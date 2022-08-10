Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Дании.

"Украина все еще нуждается в поддержке в борьбе с российским вторжением, поэтому Дания усиливает помощь в сфере военной подготовки" - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дания поддержит учебный проект под руководством Британии, привлекая 130 датских солдат, и одновременно предлагает обучать украинских солдат в Дании.

"Поэтому начат диалог с Украиной по поддержке в обучении командного состава и поддержке Сил территориальной обороны Украины" - заявили в Минобороны Дании.

Это одна из инициатив, которая будет представлена во время донорской конференции в Копенгагене 11 августа.

В 2022 году на проект поддержки военной подготовки украинских военных будет выделено 100 миллионов датских крон.

Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.

Известно, что программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

8 августа минобороны Финляндии сообщило, что страна направляет около 20 инструкторов на учебную поддержку , организованную в Великобритании. "Цель – научить базовым военным навыкам около 10 тысяч украинских добровольцев, обучение состоится в этом году", – говорится в сообщении.

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