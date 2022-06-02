Дания присоединится к Общей политике безопасности и обороны ЕС

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Как только правительство Дании формально проинформирует другие страны ЕС о своем решении (отменить решение о неучастии страны в Совместной политике ЕС по безопасности и обороне, – ред.) в соответствии с конституционными положениями, мы готовы быстро предпринять все необходимые шаги, чтобы обеспечить полное участие Дании во всех аспектах CSDP", - подчеркнул Боррель.

Отмечается, что прежде чем Дания сможет окончательно отменить оборонные оговорки и вступить в европейское сотрудничество по обороне и безопасности, необходимо сделать некоторые формальные шаги. Прежде всего должен быть ратифицирован соответствующий законопроект и опубликован в Официальном вестнике.

Кроме того, необходимо будет выяснить ряд практических вопросов, прежде чем Министр иностранных дел сможет проинформировать другие страны-члены ЕС о том, что Дания больше не желает использовать оборонную оговорку.

"Ожидается, что Дания может присоединиться к европейскому сотрудничеству по безопасности и обороне 1 июля 2022 года" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дания не участвовала в военных операциях ЕС, но предоставляла военное оборудование Украине. Вместе с Великобританией и Нидерландами она предоставила пусковые установки и противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки и противокорабельные ракеты Harpoon.

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