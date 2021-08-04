Дания прислала Украине полмиллиона доз вакцины Astrazeneca

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.



Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании.



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Часть вакцин с этой поставки использовать для вторых прививок, остальные распределят между пунктами прививок.

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