Дания предоставит Украине оборудование для восстановления водоснабжения в пострадавших от войны регионах
Датская компания Aarsleff закупит системы водоснабжения и водоотвода для пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ регионов Украины
Об этом сообщило Минрегиону .
"При содействии посольства Дании в Украине компания Aarsleff согласилась на предложение Министерства развития общин и территорий Украины приобрести оборудование систем водоснабжения и водоотвода для пострадавших регионов", - отметили в министерстве.
Оборудование необходимо для скорейшего восстановления критической инфраструктуры водоснабжения, прежде всего Харьковской, Сумской, Донецкой и других пострадавших в результате боевых действий областей.
Системы водоснабжения и водоотвода будут доставлены в Украину двумя партиями, а их общая стоимость составляет более 400 тыс. евро. Первая часть оборудования 19 апреля прибыла в Винницу. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов поблагодарил компанию Aarsleff за помощь в восстановлении водоснабжения в Украине.
Напомним, Aarsleff Pipe Technologies является лидером европейского рынка с мировым опытом бестраншейного обновления трубопроводов. Per Aarsleff A/S – датская подрядная компания с 6200 сотрудниками по всему миру. Годовой доход компании составляет 1,6 млрд. евро.
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