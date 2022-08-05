Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Разрушенная войной Украина нуждается в экскаваторах, которые помогут восстановить поврежденную критическую инфраструктуру по всей стране. Дания предложила Украине 35 автомобилей тяжелой техники через механизм гражданской защиты Евросоюза", - говорится в твите.

Отмечается, что первые единицы техники уже прибыли через хаб ЕС в Польше.

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