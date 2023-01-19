Дания предоставит Украине 19 французских гаубиц CAESAR
19 января на заседании совета внешней политики в Дании решили передать Украине артиллерийские системы – 19 французских гаубиц CAESAR
Об этом информирует министерство обороны Дании.
"Это очень крупное и значительное пожертвование. Мы постоянно контактировали с украинцами, по поводу артиллерии "Цезарь" в частности, и я счастлив, что сейчас мы получили широкую поддержку от парламента Дании, чтобы пожертвовать ее для борьбы за свободу Украины. Нет сомнений, что она нужна, даже если с системой все еще есть технические проблемы", – сказал министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.
Дания решила передать Украине 19 артиллерийских установок CAESAR французского производства.
"Я рад, что подавляющее большинство партий в Фолькетинге поддерживают пожертвования. С начала войны в Украине Дания была среди самых активных стран-доноров. Надо и дальше быть. В то же время мы должны найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления обороны Дании, чтобы мы могли защитить безопасность Дании и выполнять наши обязательства перед НАТО", – добавил Эллеманн-Йенсен.
Сообщается, что поддержка нашей страны приведет к задержке строительства 1-й бригады Дании, поэтому правительство рассматривает возможности параллельно приступить к приобретению новых мощностей.
Помощь для украинцев будет сопровождаться обучением.
Справка. Гаубица CAESAR имеет калибр 155 мм. Установка весом 32 тонны, длиной 12,3 м и высотой 3,1 м, имеет скорость 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью.
Дальность действия 600 км (в движении по бездорожью), стрельбы – 40 км (в зависимости от типа боеприпасов) и темп стрельбы 6 выстрелов менее чем за 60 секунд. Гаубица имеет двигатель V8 мощностью 420 л.
- В декабре 2022 года правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.
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