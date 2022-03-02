Дания поставила Украине около 2,7 тыс. противотанковых ракет и военный госпиталь

Об этом пишет Herning Folkeblad.



Министр обороны Дании Мортен Бодсков отметил, что страна передает Украине большее вооружение и получает от нее пожелания потребностей.



Дания уже направила в 2700 противотанковых ракет и мобильный госпиталь, в котором можно принимать до 30 человек и лечить несколько сот пациентов в день. Большая часть госпиталя уже прибыла в Польшу. Кроме того, в Украину передали гигиенические сумки и бронежилеты.



Мортен Бодсков отметил, что Дания работает над скорейшим пополнением запасов вооружения в Украине.



По информации издания, несколько единиц оружия и противотанковые ракеты направили в Украину 1 марта.

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