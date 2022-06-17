Дания подтвердила готовность поддержать кандидатство в ЕС для Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что глава МИДа Дании Еппе Кофод заверил его в поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом Кулеба написал в Twitter .
"Я разговаривал с Еппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", - отметил Кулеба.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии . Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии. Австрия ожидает заключения Еврокомиссии , чтобы определиться с позицией о статусе страны-кандидата в ЕС для Украины
- Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
- В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
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