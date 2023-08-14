Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

Инцидент произошел в 7:19 по местному времени.

После того как российские самолеты были идентифицированы, они повернули обратно. F-16 также сели на авиабазе Волкель.

"Это случается редко, но сегодняшний инцидент демонстрирует важность быстрого развертывания", - говорится в заявлении.

Нидерланды и Бельгия охраняют воздушное пространство поочередно в течение нескольких месяцев.

"Они контролируют воздушное пространство не только Нидерландов, но и всего Бенилюкса. С середины апреля Нидерланды вернулись к выполнению этой задачи", - говорится в сообщении.