Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между командами Дании и Чехии проходила в Баку (Азербайджан).

Дания вышла вперед уже на 5-й минуте, когда забил Томас Делейни. В конце первого тайма преимущество датчан увеличил Каспер Дольберг.

Вскоре после перерыва Патрик Шик сократил отставание Чехии в счете. Однако, большего чехам достичь не удалось.



Дания победила Чехию 2:1.

В полуфинале Дания 7 июля в Лондоне встретится с победителем пары Украина - Англия.

Евро-2020

Четвертьфинал

3 июля

Чехия - Дания 1:2

Голы: Шик, 49 - Делейни, 5, Дольберг, 42

Напомним, 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал.

В другом матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии одолела Бельгию.

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