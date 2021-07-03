Дания победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Дании победила Чехию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между командами Дании и Чехии проходила в Баку (Азербайджан).
Дания вышла вперед уже на 5-й минуте, когда забил Томас Делейни. В конце первого тайма преимущество датчан увеличил Каспер Дольберг.
Вскоре после перерыва Патрик Шик сократил отставание Чехии в счете. Однако, большего чехам достичь не удалось.
Дания победила Чехию 2:1.
В полуфинале Дания 7 июля в Лондоне встретится с победителем пары Украина - Англия.
Евро-2020
Четвертьфинал
3 июля
Чехия - Дания 1:2
Голы: Шик, 49 - Делейни, 5, Дольберг, 42
- Напомним, 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал.
- В другом матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии одолела Бельгию.
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