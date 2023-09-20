Дания планирует выкупить нерабочий оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.

По словам министра обороны, он надеется получить разъяснение в течение месяца. После этого есть надежда, что фабрику снова будут использовать по назначению.

"Если нам удастся создать модель, в которой вооруженные силы смогут вмешаться и облегчить приобретение зданий и заставить частные компании производить продукцию, я верю, что в течение следующих нескольких лет мы сможем производить боеприпасы в Дании", - сказал министр обороны.

Завод в Эллинге закрылся в 2020 году и в то время был единственным местом в Дании, где производили боеприпасы.

В 2008 году государство продало то, что раньше называлось Ammunitionsarsenalet, испанскому производителю боеприпасов Expal. Однако в 2020 году он прекратил производство с трехзначным миллионным убытком.