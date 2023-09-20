Дания планирует выкупить нерабочий оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины
Снаряды абсолютно важны для Украины в краткосрочной перспективе, поэтому Дания планирует выкупить землю под старым заводом боеприпасов в Эллинге
Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.
По словам министра обороны, он надеется получить разъяснение в течение месяца. После этого есть надежда, что фабрику снова будут использовать по назначению.
"Если нам удастся создать модель, в которой вооруженные силы смогут вмешаться и облегчить приобретение зданий и заставить частные компании производить продукцию, я верю, что в течение следующих нескольких лет мы сможем производить боеприпасы в Дании", - сказал министр обороны.
Завод в Эллинге закрылся в 2020 году и в то время был единственным местом в Дании, где производили боеприпасы.
В 2008 году государство продало то, что раньше называлось Ammunitionsarsenalet, испанскому производителю боеприпасов Expal. Однако в 2020 году он прекратил производство с трехзначным миллионным убытком.
- 19 сентября стало известно, что Дания передаст Украине еще 45 танков – речь идет о 30 танках Leopard 1 и 15 танках Т-72, которые поступят в рамках ранее анонсированной помощи.
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