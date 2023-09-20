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Дания планирует выкупить нерабочий оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины

20 сентября, 2023 среда
19:39
Мир

Снаряды абсолютно важны для Украины в краткосрочной перспективе, поэтому Дания планирует выкупить землю под старым заводом боеприпасов в Эллинге

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает DR.

По словам министра обороны, он надеется получить разъяснение в течение месяца. После этого есть надежда, что фабрику снова будут использовать по назначению.

"Если нам удастся создать модель, в которой вооруженные силы смогут вмешаться и облегчить приобретение зданий и заставить частные компании производить продукцию, я верю, что в течение следующих нескольких лет мы сможем производить боеприпасы в Дании", - сказал министр обороны.

Завод в Эллинге закрылся в 2020 году и в то время был единственным местом в Дании, где производили боеприпасы.

В 2008 году государство продало то, что раньше называлось Ammunitionsarsenalet, испанскому производителю боеприпасов Expal. Однако в 2020 году он прекратил производство с трехзначным миллионным убытком.

Новости
Украина
Дания
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