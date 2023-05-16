Об этом говорится в новой стратегии внешней политики и политики безопасности страны, содержание стратегии приводит агентство Reuters.

Новая стратегия призывает к проведению большего количества совместных военных учений и координации оборонных планов с другими странами Северной Европы.

"Нордические страны сейчас более объединены, чем когда-либо прежде, в сфере политики безопасности и обороны", – говорится в стратегии, подчеркивающей недавнее вступление Финляндии в НАТО и ожидаемое вступление Швеции.

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Стратегия признает, что Дания недостаточно серьезно восприняла угрозу безопасности со стороны России в регионе Балтийского моря, указывая на недостатки в ее способности защищать собственную территорию.

Также добавляется, что Дания стремится достичь целевого показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП до 2030 года.

"Мы должны укреплять оборону и безопасность Дании и вносить дальнейший вклад в сдерживание и оборону НАТО, особенно в регионе соседства", - говорится в стратегии.

В ней также подчеркнута необходимость сделать датское общество более устойчивым к кибернетическим и террористическим угрозам, шпионажу и кампаниям влияния.