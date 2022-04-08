Дания планирует создать "украинские городки" для размещения беженцев

Об этом сообщает The Local Denmark.



Такая мера была принята, поскольку количество беженцев, ожидаемое за относительно короткий промежуток времени, может осложнить национальную систему социального обеспечения, сказал министр иммиграции и интеграции Маттиас Тесфае.



Пока конкретных сроков не сообщают, но министр ожидает "горсточку" городов, которые могут располагаться вокруг неиспользуемых объектов, таких как школы, больницы, или казармы. Население городов, вероятно, будет составлять сотни, а не тысячи человек.



Тесфае сказал, что к Пасхе в Дании ожидают 40 тысяч украинских беженцев. Также, чтобы сделать "украинские города" жизнеспособными, в иммиграционные правила Дании, возможно, внесут ряд законодательных изменений.

Напомним, украинские беженцы, приехавшие в Данию на собственном автомобиле, могут получить бесплатное пограничное страхование.