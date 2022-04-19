Дания планирует нарастить объемы возобновляемой энергии и временно увеличить добычу газа для независимости от РФ

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, пишет Reuters.

"Мы увеличим добычу природного газа в Северном море на ограниченный временной период. Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина", – сказала Фредериксен.



Она также отметила, что отказ ее страны от российского газа – это перспектива в следующем году.



"Но поскольку мы являемся частью европейской газовой сети, нам также нужно, чтобы другие страны стали независимыми", - отметила премьер-министр.



У датского правительства уже есть план стремительного наращивания производства электроэнергии из возобновляемых источников (ветра и солнца). Так, страна собирается увеличить эти объемы в четвертый раз в течение восьми лет.

Напомним, Швеция и Дания отправляют российских дипломатов.



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