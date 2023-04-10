Об этом он сказал на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Чиновник отметил, что планируется предоставить Украине около 100 танков Leopard 1 и в дальнейшем рассмотреть возможность передачи Leopard 2.

Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце. В настоящее время они находятся на тренировочных полигонах в Дании. Что касается танков Leopard 1. Еще два месяца назад Дания подписала соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков к лету. Забегая на полгода вперед, в Украину можно будет поставить около 100 танков Leopard 1. И сможем обсуждать поставки Leopard 2, которых в Дании не очень много. Будем рассматривать другие возможные пути передачи", – сказал он.

Также с оружием прибудут обученные за границей экипажи. Резников подчеркнул, что украинские воины уже проходят тренировки.

Наши артиллеристы уже тренируются работать на Ceasar. Также скоро вы услышите, как в Украине рычат танки с датским акцентом”, – сказал министр обороны Украины.

Отмечается, что он также предложил иностранным специалистам, которые желают и умеют обслуживать эту технику, приехать работать в Украину. Резников подчеркнул, что это касается и пилотов, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие в войне в качестве иностранного легиона.