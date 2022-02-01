Дания первой из стран ЕС отменила все карантинные ограничения
Дания стала первой страной Европейского Союза, отменившей все карантинные ограничения
Об этом сообщает France24.
Так, 1 февраля в Дании начали действовать новые правила, согласно которым отменяются все карантинные ограничения, включая ношение масок, COVID-сертификаты и ограничение на работу заведений. Теперь действуют лишь ограничения на въезд в страну, куда пускают из-за пределов Шенгенской зоны только вакцинированных.
France24 пишет, что такое решение было принято в связи с высоким уровнем вакцинации, в том числе – бустерной дозой. Более 60% датчан получили третью дозу вакцины, в то время как средний уровень вакцинации бустером в ЕС составляет до 45%.
Минздрав Дании считает, что в общей сложности 80% населения имеют иммунитет к COVID-19, если считать также тех, кто уже переболел коронавирусом. В стране ежедневно фиксируют около 40-50 тыс. новых случаев заболеваний, с населением страны около 5,8 млн человек.
Как пишет издание, согласно опросу от 31 января, 64% датчан поддерживают решение правительства. Датские эпидемиологи поддержали решение отменить ограничения в связи с тем, что Омикрон – более мягкий вариант вируса.
- Напомним, Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля.
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