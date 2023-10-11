Дания передаст Украине первые F-16 в начале 2024 года, - министр обороны
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года
Об этом пишет BAHA .
"Мы ожидаем, что в марте-апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов. Но нужно еще много работать, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", - сказал он.
Министр подчеркнул , что Украина должна не только получить истребители, но и иметь возможность их обслуживать
"Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года мы могли отправить в Украину первый боевой самолет. Но это зависит от подготовки пилотов и не в последнюю очередь вспомогательного персонала, который должен обслуживать самолеты", - добавил Троэльс Лунд Поульсен.
- Накануне бельгийское министерство обороны Людивин Дедондер сообщило , что страна передаст Украине истребители F-16 в 2025 году.
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