Дания передаст Украине первые F-16 в начале 2024 года, - министр обороны

Об этом пишет BAHA .

"Мы ожидаем, что в марте-апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов. Но нужно еще много работать, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", - сказал он.

Министр подчеркнул , что Украина должна не только получить истребители, но и иметь возможность их обслуживать

"Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года мы могли отправить в Украину первый боевой самолет. Но это зависит от подготовки пилотов и не в последнюю очередь вспомогательного персонала, который должен обслуживать самолеты", - добавил Троэльс Лунд Поульсен.