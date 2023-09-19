Дания передаст Украине еще 45 танков в рамках ранее анонсированной помощи

Об этом сообщает TV2 со ссылкой на главу Минобороны страны Троэлса Лунда Поульсена.

Речь идет о 30 танках Leopard 1 и 15 танках Т-72. Официально на сайте ведомства этой информации нет.

Эта военная помощь является частью пакета на сумму около 777 миллионов евро (5,8 млрд. датских крон), о котором Дания объявила на прошлой неделе без уточнения деталей.

Идея отмечает, что идея новых 15 танков Т-72ЕА состоит в том, что в отличие от танков Leopard они могут быть немедленно включены в состав Вооруженных сил Украины.

Ранее Дания купила и передала 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами.

Первые танки Leopard были отправлены в июле, а 8 сентября Минобороны сообщило, что первые 10 танков отправлены в Украину еще в пути.

Издание Avisendanmark информирует, что эти танки будут закуплены с участием других стран, однако министр не называет каких именно.

"Это в сотрудничестве с другими странами, имеющими доступ к имеющимся у них танкам", – говорит Троэлс Лунд Поульсен по прибытии на базу Рамштайн.

Отмечается, что Троэлс Лунд Поульсен впервые встретится с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Он также сообщит о том, как проходит обучение украинских пилотов F-16 на территории Дании.