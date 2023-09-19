Дания передаст Украине еще 45 танков в рамках ранее анонсированной помощи
Дания передаст Украине еще 45 танков – речь идет о 30 танках Leopard 1 и 15 танках Т-72, которые поступят в рамках ранее анонсированной помощи
Об этом сообщает TV2 со ссылкой на главу Минобороны страны Троэлса Лунда Поульсена.
Речь идет о 30 танках Leopard 1 и 15 танках Т-72. Официально на сайте ведомства этой информации нет.
Эта военная помощь является частью пакета на сумму около 777 миллионов евро (5,8 млрд. датских крон), о котором Дания объявила на прошлой неделе без уточнения деталей.
Идея отмечает, что идея новых 15 танков Т-72ЕА состоит в том, что в отличие от танков Leopard они могут быть немедленно включены в состав Вооруженных сил Украины.
Ранее Дания купила и передала 100 танков Leopard 1 в сотрудничестве с Германией и Нидерландами.
Первые танки Leopard были отправлены в июле, а 8 сентября Минобороны сообщило, что первые 10 танков отправлены в Украину еще в пути.
Издание Avisendanmark информирует, что эти танки будут закуплены с участием других стран, однако министр не называет каких именно.
"Это в сотрудничестве с другими странами, имеющими доступ к имеющимся у них танкам", – говорит Троэлс Лунд Поульсен по прибытии на базу Рамштайн.
Отмечается, что Троэлс Лунд Поульсен впервые встретится с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Он также сообщит о том, как проходит обучение украинских пилотов F-16 на территории Дании.
- 12 сентября в министерстве обороны Дании анонсировали предоставление Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 833 миллиона долларов. Он будет включать танки, БМП, зенитные установки и боеприпасы, которые будут поставляться в течение трех лет. Зеленский подчеркнул, что это именно то, о чем договорились с правительственной командой Дании.
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