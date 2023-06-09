Дания отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и объявила пакет гуманитарной помощи для Украины

Об этом сообщает МИД Дании.

Датское агентство по чрезвычайным ситуациям отправило Украине два мощных насоса, 35 палаток для проживания, 3 небольшие лодки с транспортными заборами и большой генератор.

Гуманитарный пакет помощи (335 тыс. евро) поступит в Украину, как ожидается, в субботу. Его передадут ДСНС.

"Затопление поставило значительную часть Украины в ужасную ситуацию. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", – заявил и.о. министра обороны Дании Трольс Лунд Поульсен.

Через UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов) Дания передает пять грузовиков-цистерн для сбора и вывоза воды из затопленных районов, а также несколько генераторов общей стоимостью почти 940 тыс. евро.