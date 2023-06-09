Дания отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и объявила пакет гуманитарной помощи для Украины
В четверг, 8 июня, Дания объявила о предоставлении немедленной гуманитарной помощи Украине после подрыва Россией Каховской ГЭС
Об этом сообщает МИД Дании.
Датское агентство по чрезвычайным ситуациям отправило Украине два мощных насоса, 35 палаток для проживания, 3 небольшие лодки с транспортными заборами и большой генератор.
Гуманитарный пакет помощи (335 тыс. евро) поступит в Украину, как ожидается, в субботу. Его передадут ДСНС.
"Затопление поставило значительную часть Украины в ужасную ситуацию. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", – заявил и.о. министра обороны Дании Трольс Лунд Поульсен.
Через UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов) Дания передает пять грузовиков-цистерн для сбора и вывоза воды из затопленных районов, а также несколько генераторов общей стоимостью почти 940 тыс. евро.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на вечер 8 июня с опасных территорий эвакуировали более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
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