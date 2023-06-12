Дания отправит артснаряды на $36 млн для помощи в украинском контрнаступлении
В понедельник, 12 июня, правительство Дании поддержало выделение Украине дополнительных двух тысяч артиллерийских снарядов на сумму около 250 миллионов датских крон
Об этом сообщили исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен после заседания Комитета по внешней политике, где правительство получило поддержку фолькетинга за пожертвования, пишет Jyllands-Posten .
"Мы придерживаемся общей характеристики. Это то, что пользуется спросом у украинской стороны, и это то, что помогает на поле боя", - сказал Поульсен, без уточнения вида боеприпасов.
Министр иностранных дел Расмуссен заявил, что снаряды помогут украинским силам во время наступления и позволят снова ответить врагу.
"Это существенный вклад, который очень необходим Украине", - добавил Расмуссен.
Сообщается, что помощь предоставляется по специальному запросу нашей страны.
- В начале мая парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (свыше $250 млн) – он стал самым большим со стороны Копенгагена.
- 29 мая в Дании объявили об увеличении расходов на военную помощь Украине. В этом году правительство выделит 7,5 млрд датских крон, а в следующем году – еще 10,4 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное