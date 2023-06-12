Об этом сообщили исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен после заседания Комитета по внешней политике, где правительство получило поддержку фолькетинга за пожертвования, пишет Jyllands-Posten .

"Мы придерживаемся общей характеристики. Это то, что пользуется спросом у украинской стороны, и это то, что помогает на поле боя", - сказал Поульсен, без уточнения вида боеприпасов.

Министр иностранных дел Расмуссен заявил, что снаряды помогут украинским силам во время наступления и позволят снова ответить врагу.

"Это существенный вклад, который очень необходим Украине", - добавил Расмуссен.

Сообщается, что помощь предоставляется по специальному запросу нашей страны.