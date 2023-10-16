Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Дания отправила фрегат в Средиземное море на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Дания отправила фрегат в Средиземное море на фоне конфликта на Ближнем Востоке

16 октября, 2023 понедельник
16:33
Мир Дания

Министерство обороны Дании сообщило, что страна отправляет свой фрегат в восточное Средиземноморье с целью подготовки к возможной эвакуации в случае обострения конфликта между Израилем и ХАМАСом

Об этом информирует Reuters .

"Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке сейчас непредсказуема. Поэтому правительство решило переместить фрегат Niels Juel в восточное Средиземноморье", - заявил министр обороны Дании Троэлс Лунс Поульсен.

Сообщается, что фрегат "Нильс Джуэль" присоединяется к военно-морским силам НАТО в Северной Атлантике.

"Если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться и понадобятся дальнейшие усилия по эвакуации, мы теперь поближе и можем реагировать быстрее", - добавил Поульсен.

Находясь в составе военно-морских сил НАТО, фрегат не будет вытекать к востоку от Кипра, имеющего морскую границу с Израилем.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром 15 октября проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

Новости
Израиль
Палестина
Дания
НАТО
Война в Израиле
Читайте также:
вибори у Польщі
15 октября, 2023 воскресенье
Выборы в Польше: регионы, где больше сторонников оппозиции, дают рекордную явку
Збірна України
15 октября, 2023 воскресенье
Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура
Сі Цзіньпін і Путін
15 октября, 2023 воскресенье
Дипломат Осипенко спрогнозировал роль Китая в глобальном конфликте
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.36
    Покупка 37.36
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.51
    Продажа 40.56
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
16 октября
16:35
"Ближний Восток на грани пропасти": в ООН заявили, что в секторе Газа не хватает мешков для тел
16:31
Эксклюзив
ГУР: Движение сопротивления ВОТ тесно координирует свою деятельность с Силами безопасности и обороны
16:30
OPINION
Как благодаря Prozorro находить коррупционные риски в публичных закупках
16:20
За 2 года количество женщин в ВСУ выросло на 40%
16:19
Представитель Папы Римского в Иерусалиме предложил обменять на себя плененных ХАМАСом израильских детей
16:03
Украинские ветераны войны установили мировой рекорд на турнире Шварценеггера по стронгмену
16:03
Высадка десанта в Энергодаре осенью 2022 года: боец "Артана" рассказал о спецоперации на лодках
15:51
Форум Via Carpatia 2023 состоялся: основные события, спикеры, гости
15:39
Эксклюзив
Враг концентрирует усилия на захвате Купянска, - Евлаш
15:23
Саломе Зурабишвили
В Грузии конституционный суд разрешил начать процедуру импичмента президента Зурабишвили
15:07
Сын священника УПЦ МП из Винницкой области учится в Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ
14:56
Блинкен прибыл в Иерусалим и начал встречу с премьером Израиля Нетаньяху
14:49
морепродукты
В Украине заработает сервис е-Рыба: для кого внедряют и с какой целью
14:41
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:40
Антон Силуанов
В РФ признали, что почти все их импортные беспилотники были поставлены из Китая
14:40
В оккупированном Луганске россияне на БТР переехали гражданский автомобиль, - ОВА
14:35
Эксклюзив
Сообщения о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа, получили 199 израильских семей, - депутат кнессета
14:27
Будет холодно и ветрено, но без осадков: прогноз погоды на 17 октября от Натальи Диденко
14:13
Мост в Чернигове, который разбомбили в период оккупации, планируют восстановить до конца 2024 года
14:09
НАБУ
Директора Одесского управления НАБУ отстранили от работы. Подробности
14:06
Обновлено
"Услышьте нас": в Киеве прошла мирная акция семей пленных
13:53
Тризуб на щите "Родины-матери" с 19 октября можно будет увидеть своими глазами
13:48
Стоимость нефти Brent остается выше $90 из-за конфликта на Ближнем Востоке
13:45
Глава ОБСЕ Османи прибыл в Украину
13:39
Исследователи из Дании выяснили, что самым известным викингом была женщина
13:35
OPINION
В Польше вероятна смена правительства
13:22
ЧВК "Редут" в РФ вербует наемников под видом добровольцев, в том числе вагнеровцев, - британская разведка
13:18
В Черном море дежурят 5 вражеских кораблей, среди них ракетоноситель
13:14
Пропаганда как часть рашизма: вышел заключительный эпизод проекта "Украина. Развенчивание мифов"
13:12
Эксклюзив
НАЗК убрало три компании из списков спонсоров войны
12:47
В Дии выберут трех членов жюри Детского Евровидения: стартовал опрос
12:40
Эксклюзив
То, что мы видим по результатам экзитполов в Польше, является проблемой для Украины, - Дунда
12:34
Школу во Франции, где раньше произошло нападение на учителя, эвакуировали из-за сообщения о заминировании
12:24
Украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле
12:11
импорт электроэнергии
Из планового ремонта вышел один из блоков ТЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 16 октября
11:53
Эксклюзив
Иран давит на "Хезболлу", чтобы активнее включилась в войну с Израилем, и перемещает другие группировки, - Центр ближневосточных исследований
11:49
В возрасте 86 лет скончался экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари
11:46
В Киев впервые прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины Прицкер
11:45
Обзор
В Авдеевке продолжаются интенсивные бои, украинские музыканты превратили инструменты в оружие, а в Польше побеждает оппозиция. Акценты мировых СМИ 16 октября
11:39
Буданов лично убедил 19 россиян сдаться в плен, - боец спецподразделения "Артан"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV