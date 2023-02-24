Дания открыта для поставки Украине истребителей, – и. о. министра обороны страны
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что его страна открыта для обсуждения поставок Украине истребителей
Об этом пишет Sky News.
"Я не исключаю, что в определенный момент может стать необходимо рассмотреть предоставление истребителей… Я готов рассматривать возможности в зависимости от дальнейшей ситуации в Украине. Однако здесь и сейчас я не могу объявлять, что мы собираемся внести вклад со стороны Дании. Это вещи, которые нужно очень хорошо подготовить", - сказал чиновник.
По данным вооруженных сил Дании, с 1970-х годов ВВС Дании приобрели 77 самолетов F-16, около 30 из них работают.
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