Об этом пишет Sky News.

"Я не исключаю, что в определенный момент может стать необходимо рассмотреть предоставление истребителей… Я готов рассматривать возможности в зависимости от дальнейшей ситуации в Украине. Однако здесь и сейчас я не могу объявлять, что мы собираемся внести вклад со стороны Дании. Это вещи, которые нужно очень хорошо подготовить", - сказал чиновник.

По данным вооруженных сил Дании, с 1970-х годов ВВС Дании приобрели 77 самолетов F-16, около 30 из них работают.