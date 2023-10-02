Дания откроет офис посольства в Николаеве, где будет заниматься восстановлением региона

Об этом глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил 2 октября на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Ранняя реконструкция нужна сейчас, и нельзя ждать, пока закончится война. Мы открываем офис посольства в Николаеве, чтобы усилить наше присутствие на местах и наш диалог с местными властями", - сказал Расмуссен.

Место для офиса уже найдено. Также избран датский дипломат, который его возглавит. В ближайшей перспективе - размещение вакансий для набора персонала и официальное открытие офиса посольства Расмуссеном.