Об этом со ссылкой на слова министра иностранных дел Дании Ларса Расмуссена пишет The Local.

"Мы сказали россиянам, что проведем детальное расследование и по завершении сообщим его результатам", - сказал Расмуссен.

По словам главы МИДа, расследование взрывов отдельно инициировали Германия, Дания и Швеция.

"В Дании, Швеции и Германии властвует верховенство права, поэтому можно быть уверенными в наших расследованиях", - подчеркнул министр.