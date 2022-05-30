Дания отказалась от оплаты рублями за российский газ и готова к отключению, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

Orsted A/S готовится к тому, что Газпром остановит поставки газа в Данию.

В заявлении компании говорится, что она сможет обеспечить альтернативные закупки. Крайний срок оплаты 31 мая и компания продолжит платить в евро.

"Существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", – говорится в сообщении.

Дания может стать еще одной страной, в которую будут приостановлены поставки российского газа.

27 апреля Газпром полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.

21 мая российская компания Газпром прекратила поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за топливо рублями.