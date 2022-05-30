Дания отказалась от оплаты рублями за российский газ и готова к отключению, - Bloomberg
Крупнейшая энергокомпания Дании Orsted заявила, что не будет производить платежи в рублях, есть риск перекрытия подачи российского газа
Об этом сообщает Bloomberg .
Orsted A/S готовится к тому, что Газпром остановит поставки газа в Данию.
В заявлении компании говорится, что она сможет обеспечить альтернативные закупки. Крайний срок оплаты 31 мая и компания продолжит платить в евро.
"Существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", – говорится в сообщении.
Дания может стать еще одной страной, в которую будут приостановлены поставки российского газа.
- 27 апреля Газпром полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.
- 21 мая российская компания Газпром прекратила поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за топливо рублями.
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