Дания определится с позицией после заключения Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС
Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии
Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.
"Дания полностью поддерживает европейское устремление Украины. Именно поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", - сказал он.
По словам Кофода, Дания сосредоточена на помощи Украине в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и приближения к ЕС".
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля. 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 16 мая стало известно, что Еврокомиссия приняла анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе от Украины, Совет ЕС начал готовить заключение по заявке.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата 23-24 июня . 8 июня дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС рекомендовал Европарламент.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины. Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .
- Еврокомиссия обещает заключение о кандидатстве Украины в ЕС за неделю до саммита лидеров .
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