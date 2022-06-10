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Дания определится с позицией после заключения Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС

10 июня, 2022 пятница
21:48
Мир

Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

"Дания полностью поддерживает европейское устремление Украины. Именно поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", - сказал он.

По словам Кофода, Дания сосредоточена на помощи Украине в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и приближения к ЕС".

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Украина
Дания
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