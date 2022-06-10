Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

"Дания полностью поддерживает европейское устремление Украины. Именно поэтому Дания также поддержала скорейшее инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина отвечает критериям, необходимым для продолжения процесса", - сказал он.

По словам Кофода, Дания сосредоточена на помощи Украине в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и приближения к ЕС".