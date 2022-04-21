Дания официально согласилась на предложение присоединиться к восстановлению Николаева

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредриксен во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

Мэтте Фредериксен рассказала, что в рамках нынешнего визита посетила Бородянку в Киевской области и собственными глазами увидела, что там происходило во время российской оккупации. Она выразила поддержку украинскому народу и отметила, что ее страна изначально оказывала существенную политическую, финансовую и санкционную помощь Украине.



"Я четко сказала президенту Зеленскому, что мы друзья надолго. Навеки партнеры и навеки вместе. И мы хотим вкладывать в перспективу восстановления Украины и восстановления", – заявила Фредриксен.



Ранее во время выступления перед датским парламентом Владимир Зеленский попросил Данию взять на себя лидерство в восстановлении Николаева. В четверг, 21 апреля, страна дала официальное согласие, что поможет в восстановлении города.



"Сегодня мы дали свое согласие официально на это предложение", – заявила глава правительства Дании.

Дания также предоставит Украине оборудование для восстановления водоснабжения в пострадавших от войны регионах.

Кроме того, страна планирует нарастить объемы возобновляемой энергии и временно увеличить добычу газа ради независимости от РФ.