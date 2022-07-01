Дания официально присоединилась к общей политике обороны ЕС
С 1 июля Дания официально стала частью оборонной политики Европейского Союза
Об этом информирует "Европейская Правда" со ссылкой на заявление МИД Дании для агентства DPA .
Спустя почти 30 лет специального соглашения Дания присоединяется к общей политике обороны Европейского Союза начиная с 1 июля.
Такое решение означает, что страна будет участвовать в обсуждениях ЕС по оборонным темам, а датские силы смогут участвовать в военных операциях Евросоюза.
- Напомним, ранее Дания не участвовала в военных операциях ЕС, но предоставляла военное оборудование Украине. Вместе с Великобританией и Нидерландами она дала пусковые установки и противокорабельные ракеты Harpoon.
- А 2 июня страна заявила о намерении присоединиться к Общей политике по безопасности и обороне ЕС.
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