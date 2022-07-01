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Дания официально присоединилась к общей политике обороны ЕС

1 июля, 2022 пятница
17:15
Мир

С 1 июля Дания официально стала частью оборонной политики Европейского Союза

Об этом информирует "Европейская Правда" со ссылкой на заявление МИД Дании для агентства DPA .

Спустя почти 30 лет специального соглашения Дания присоединяется к общей политике обороны Европейского Союза начиная с 1 июля.

Такое решение означает, что страна будет участвовать в обсуждениях ЕС по оборонным темам, а датские силы смогут участвовать в военных операциях Евросоюза.

  • Напомним, ранее Дания не участвовала в военных операциях ЕС, но предоставляла военное оборудование Украине. Вместе с Великобританией и Нидерландами она дала пусковые установки и противокорабельные ракеты Harpoon.
  • А 2 июня страна заявила о намерении присоединиться к Общей политике по безопасности и обороне ЕС.

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2022, пятница
1 июля
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