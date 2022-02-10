Дания обсуждает из США размещение американских войск на своей территории
Дания и США начали переговоры о новом оборонном соглашении, которое может включать присутствие американских военных и техники на территории скандинавской страны
Об этом сообщает Reuters .
По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, переговоры состоялись по запросу США после того, как Вашингтон в последние годы усилил военное сотрудничество с Норвегией и странами Балтии.
"Такое соглашение напрямую между Соединенными Штатами и Данией откроет новое сотрудничество и деятельность в ряде отдельных военных районов Дании", - заявила Фредериксен.
Она отметила, что это может означать размещение американских солдат на датской земле.
- Напомним, в ответ на военное наращивание РФ в Беларуси президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе . В НАТО было допущено увеличение военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
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