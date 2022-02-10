Дания обсуждает из США размещение американских войск на своей территории

Об этом сообщает Reuters .



По словам премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, переговоры состоялись по запросу США после того, как Вашингтон в последние годы усилил военное сотрудничество с Норвегией и странами Балтии.



"Такое соглашение напрямую между Соединенными Штатами и Данией откроет новое сотрудничество и деятельность в ряде отдельных военных районов Дании", - заявила Фредериксен.



Она отметила, что это может означать размещение американских солдат на датской земле.

Напомним, в ответ на военное наращивание РФ в Беларуси президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе . В НАТО было допущено увеличение военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb