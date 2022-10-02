Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство 16 гаубиц для Украины
Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в твиттере.
"Только что подписано соглашение с Данией, Германией и Норвегией о финансировании производства для Украины 16 самых современных словацких гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн", - подчеркнул он.
- 2 июня стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana 2. В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.
- По состоянию на 13 августа первые четыре гаубицы Zuzana уже доставили украинским военным.
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