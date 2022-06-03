Дания неожиданно победила Францию в Лиге наций
В 1-м туре Лиги наций сборная Дании оказалась сильнее Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Дании со счётом 2:1. Несмотря на то, что Франция вышла вперед на 53-й минуте благодаря голу Карима Бензема, датчане сумели совершить камбэк.
Андреас Корнелиус оформил дубль во встречи своими голами на 68 и 88 минутах матча.
После 1-го тура Дания возглавила группу А в элитном дивизионе Лиги наций. Лидерство они делят с Австрией, которая в параллельной встрече одолела Хорватию 3:0.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
3 июня
Франция – Дания 1:2
Голы: Бензема, 53 – Корнелиус, 68, 88
- В центральном матче 2 июня сборная Испании сыграла вничью с Португалией в Лиге наций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное