Дания неожиданно победила Францию в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Дании со счётом 2:1. Несмотря на то, что Франция вышла вперед на 53-й минуте благодаря голу Карима Бензема, датчане сумели совершить камбэк.

Андреас Корнелиус оформил дубль во встречи своими голами на 68 и 88 минутах матча.

После 1-го тура Дания возглавила группу А в элитном дивизионе Лиги наций. Лидерство они делят с Австрией, которая в параллельной встрече одолела Хорватию 3:0.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

3 июня

Франция – Дания 1:2

Голы: Бензема, 53 – Корнелиус, 68, 88

В центральном матче 2 июня сборная Испании сыграла вничью с Португалией в Лиге наций.

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