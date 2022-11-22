Дания не смогла переиграть Тунис на чемпионате мира
22 ноября в 1-м туре чемпионата мира по футболу сборная Дании сыграла вничью с Тунисом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра, которая проходила в Дохе, завершилась нулевой ничьей. Дания и Тунис набрали по 1 баллу.
В другом матче группы D сегодня в 21:00 действующие чемпионы мира по Франции сыграют против Австралии. Во 2-м туре 26 ноября Дания встретится с Францией, а Тунис – с Австралией.
ЧМ-2022
1-й тур
22 ноября
Группа D
Дания – Тунис 0:0
- 22 ноября сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии.
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