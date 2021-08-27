Дания не продлит карантин, он закончится 10 сентября
Правительство Дании решило не продлевать карантин, который ввели из-за пандемии COVID-19
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЗ страны .
Решение было принято из-за высокого уровня вакцинации населения. Карантин закончится 10 сентября.
Власти заявляют, что коронавирус не опасен для общества.
По словам министра здравоохранения, пандемия в Дании находится "под контролем".
Он также пообещал принять меры, "если она снова поставит под угрозу важные сферы общества".
В Дании полностью вакцинированы более 4 100 000 человек, что составляет 79% населения.
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