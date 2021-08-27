Дания не продлит карантин, он закончится 10 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЗ страны .

Решение было принято из-за высокого уровня вакцинации населения. Карантин закончится 10 сентября.

Власти заявляют, что коронавирус не опасен для общества.

По словам министра здравоохранения, пандемия в Дании находится "под контролем".

Он также пообещал принять меры, "если она снова поставит под угрозу важные сферы общества".

В Дании полностью вакцинированы более 4 100 000 человек, что составляет 79% населения.