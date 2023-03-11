Дания намерена предоставить Украине первую партию танков Leopard 1 в течение весны
Дания ожидает, что первая партия танков Leopard 1 в рамках сотрудничества Дании, Германии и Нидерландов поступит в Украину в течение весны
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Такое заявление он сделал во время выступления по результатам посещения немецкого предприятия Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Он занимается подготовкой танков Leopard 1 для Украины.
Поульсен отметил, что рад, что посетил FFG. Он подчеркнул, что был там для того, чтобы убедиться, что работа по подготовке танков для Украины идет.
"Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу и мы надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной", - сказал Поульсен.
В минобороны Дании напомнили, что страна совместно с Германией и Нидерландами запустила инициативу по возобновлению большого количества танков Leopard 1A5. В рамках этого сотрудничества планируют передать Украине не менее 100 танков Leopard 1.
"Первым этапом проекта является скорейшая поставка танков для двух батальонов - что эквивалентно примерно 80 танкам - в кратчайшие сроки", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в рамках проекта украинским военным предложат обучение и тренировку с использованием танков. Также будут предложены части и комплект боеприпасов.
- 24 февраля исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил , что его страна открыта для обсуждений по поставкам Украине истребителей.
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