Дания намерена ограничить въезд туристов из РФ
Глава МИД Дании Еппе Кофод надеется, что ЕС примет совместное решение о запрете выдачи туристических виз россиянам
Об этом он сказал агентству Ritzau.
"Если это не удастся сделать общим решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", – сказал Еппе Кофод.
По его словам, если не будет успеха во введении общих правил ЕС, правительство готово пересмотреть правила Дании.
"Я считаю очень позорным то, что российские туристы могут загорать и жить роскошной жизнью на юге Европы, тогда как украинские города бомбят до неузнаваемости", - подчеркнул министр.
Известно, что визовые ограничения против граждан РФ ввели еще ряд стран. Бельгия выдает только студенческую визу, визу для исследователей и одноразовую рабочую. Мальта открыта только для россиян-членов семей граждан ЕС. Нидерланды перестали выдавать краткосрочные визы россиянам еще в апреле. Словакия выдает визы только по крайней необходимости, а также для некоторых видов работ.
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- Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.
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