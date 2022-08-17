Об этом он сказал агентству Ritzau.

"Если это не удастся сделать общим решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", – сказал Еппе Кофод.

По его словам, если не будет успеха во введении общих правил ЕС, правительство готово пересмотреть правила Дании.

"Я считаю очень позорным то, что российские туристы могут загорать и жить роскошной жизнью на юге Европы, тогда как украинские города бомбят до неузнаваемости", - подчеркнул министр.

Известно, что визовые ограничения против граждан РФ ввели еще ряд стран. Бельгия выдает только студенческую визу, визу для исследователей и одноразовую рабочую. Мальта открыта только для россиян-членов семей граждан ЕС. Нидерланды перестали выдавать краткосрочные визы россиянам еще в апреле. Словакия выдает визы только по крайней необходимости, а также для некоторых видов работ.

5 августа посольство Латвии временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.

9 августа Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам РФ. 10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ

Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

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