Дания инвестирует $5,5 млрд в военные корабли из-за войны в Украине и ситуации безопасности в Европе
Министр обороны Мортен Бедсков сказал, что Дания инвестирует 5,5 миллиарда долларов в свой военно-морской флот. Так страна-член НАТО пытается усилить свою оборону из-за войны России в Украине и "новой ситуации с безопасностью в Европе"
Издания сообщают, что Бедсков объявил о партнерстве между министерством обороны Дании и его национальной морской промышленностью в целях усиления кораблестроительных возможностей страны.
"Учитывая нападение России на Украину и новую ситуацию с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Безопасность поставок здесь играет решающую роль", - сказал он.
Страна также пообещала постепенно увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2033 году.
- 10 августа Минобороны Дании сообщило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.
- 11 августа Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия на международной конференции доноров в Копенгагене.
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