Дания инвестирует $5,5 млрд в военные корабли из-за войны в Украине и ситуации безопасности в Европе

Об этом пишет CNN и Reuters.

Издания сообщают, что Бедсков объявил о партнерстве между министерством обороны Дании и его национальной морской промышленностью в целях усиления кораблестроительных возможностей страны.

"Учитывая нападение России на Украину и новую ситуацию с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Безопасность поставок здесь играет решающую роль", - сказал он.

Страна также пообещала постепенно увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2033 году.

10 августа Минобороны Дании сообщило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.

11 августа Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия на международной конференции доноров в Копенгагене.

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