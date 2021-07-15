Дания и Румыния выделит Украине 600 тыс. доз COVID-19, - Еврокомиссия
Еврокомиссия выделяет вакцины против коронавируса третьим странам
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Комиссия поддержала передачу более 3 млн вакцин против COVID-19 со странами за пределами ЕС", - говорится в сообщении.
Украина имеют направлено 500 тыс. доз из Дании и 100 тыс. 800 доз - из Румынии.
Среди других стран: Албания, Бутан, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Тайвань и Тунис.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное