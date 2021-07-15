Дания и Румыния выделит Украине 600 тыс. доз COVID-19, - Еврокомиссия

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Комиссия поддержала передачу более 3 млн вакцин против COVID-19 со странами за пределами ЕС", - говорится в сообщении.

Украина имеют направлено 500 тыс. доз из Дании и 100 тыс. 800 доз - из Румынии.

Среди других стран: Албания, Бутан, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Тайвань и Тунис.