Дания и Норвегия передадут Украине 9 тыс. артиллерийских снарядов
Норвегия вместе с Данией передадут Украине 9 тысяч артиллерийских снарядов. Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны за помощь
Об этом сообщает минобороны Дании.
Норвегия передаст снаряды, а Дания - заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки. Кроме того, Норвегия уже отправила в Украину семь тысяч снарядов из собственных запасов.
"Украинцы продолжают испытывать большую и неотложную потребность в боеприпасах для борьбы с Россией. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания находится в процессе реагирования рядом различных инициатив. Вместе с Норвегией мы теперь можем послать более 10 000 полных артиллерийских снарядов в течение короткого времени", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.
Реакция президента Украины
Президент Владимир Зеленский поблагодарил двух стран за принятие решения и военную помощь Украине.
"Благодарю правительства Норвегии и Дании за новый совместный пакет оборонной помощи. Дополнительная партия артиллерийских снарядов - крайне нужна на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу", - поблагодарил Зеленский в Twitter.
- 12 июня правительство Дании поддержало выделение Украине дополнительных двух тысяч артиллерийских снарядов на сумму около 250 миллионов датских крон.
- На встрече премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Осло 31 мая сообщили , что Украине предоставят 75 миллиардов норвежских крон.
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