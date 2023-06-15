Дания и Норвегия передадут Украине 9 тыс. артиллерийских снарядов

Об этом сообщает Минобороны Дании.

Норвегия передаст снаряды, а Дания - заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки. Кроме того, Норвегия уже отправила в Украину семь тысяч снарядов из собственных запасов.

"Украинцы продолжают испытывать большую и неотложную потребность в боеприпасах для борьбы с Россией. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания находится в процессе реагирования рядом различных инициатив. Вместе с Норвегией мы теперь можем послать более 10 000 полных артиллерийских снарядов в течение короткого времени", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Реакция президента Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил двух стран за принятие решения и военную помощь Украине.

"Благодарю правительства Норвегии и Дании за новый совместный пакет оборонной помощи. Дополнительная партия артиллерийских снарядов - крайне нужна на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу", - поблагодарил Зеленский в Twitter.