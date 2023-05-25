Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Министр рассказал, что на встрече в формате "Рамштайн" обсудили планы обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в частности, F-16.

"Европейскую коалицию по обучению украинских пилотов возглавят Дания и Нидерланды. Тренировочная структура будет разработана в ближайшие недели. В этом процессе также примут участие Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша. Они уже раньше предлагали свою помощь в учениях. Также мы ожидаем, что к этой важной инициативе присоединятся больше стран", - сообщил Ллойд Остин.