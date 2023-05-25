Дания и Нидерланды возглавят обучение ВСУ на F-16: на "Рамштайне" сообщили, кто еще войдет в "коалицию истребителей"
На встрече в "Рамштайн" сообщили коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны
Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
Министр рассказал, что на встрече в формате "Рамштайн" обсудили планы обучения украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в частности, F-16.
"Европейскую коалицию по обучению украинских пилотов возглавят Дания и Нидерланды. Тренировочная структура будет разработана в ближайшие недели. В этом процессе также примут участие Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша. Они уже раньше предлагали свою помощь в учениях. Также мы ожидаем, что к этой важной инициативе присоединятся больше стран", - сообщил Ллойд Остин.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- В Пентагоне убеждены, что передача Украине истребителей F-16 продлится несколько месяцев.
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