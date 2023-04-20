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Обзор

Дания и Нидерланды купят Украине танки, зерновой кризис только начинается, украинская водка завоевывает мировой рынок. Мировые СМИ об Украине 20 апреля

Юрий Мартынович
20 апреля, 2023 четверг
21:45
Мир про Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в столице Украины с внезапным визитом, Украина критикует ЕС за невыполнение плана боеприпасов, Дания и Нидерланды отправят Украине 14 танков Leopard 2, украинские производители водки отмечают рост мировых продаж

Об этом и не только мировые СМИ писали 20 апреля:

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали о вечерней вспышке света над Киевом, которая вызвала сирены и тревогу, хотя это не была ракета. Разные теории распространились среди общественности и официальных лиц после того, как украинская столица была освещена вечером, но правительственные учреждения указали на спутник или метеор. Объект прилетел на Землю над городом, который уже на грани после месяцев российских ракетных атак.

Кроме этого в The New York Times написали о звездах украинских соцсетей, которые переосмысливают, как они пользуются своим влиянием, в частности, как многие из них перешли на украинский язык.

Когда несколько лет назад украинская инфлюэнсер в социальных сетях Анна Цукур начала строить свой бизнес фитнес-гуру, она сделала выбор, чтобы максимально увеличить свою привлекательность — сосредоточиться на женщинах, снимать во вдохновляющих местах, таких как Бали, и, прежде всего, говоритьна русском. После того, как в прошлом году Россия вторглась в Украину, она решила, что ее первоочередной задачей как влиятельного инфлюэнсера должна быть попытка повлиять на людей в вопросе войны, призывая своих российских подписчиков протестовать против действий их страны. Результат - поток оскорблений от россиян, утверждающих, что Украина виновата. Тогда она решила проигнорировать собственную бизнес-модель, изменив язык, чтобы преподавать на украинском, несмотря на то, что осознавала, что потеряет последователей не только в России, но и в странах, которые когда-то входили в Советский Союз". – пишут журналисты.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится сегодня в столице Украины с внезапным визитом. Это его первый визит в Киев после вторжения России. Столтенберг заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что союзники Киева поставляют больше оружия и средств, и "это действительно меняет ситуацию на поле боя".

Politico:

В Politico написали о том, что Украина критикует ЕС за невыполнение плана по боеприпасам. Конфликт по поводу того, как реализовать совместные закупки, замедлил усилия блока поставлять больше снарядов в Киев.

В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике ЕС за то, что он не "реализовал свое собственное решение" относительно совместной закупки боеприпасов для Украины, поскольку члены блока спорят о том, как реализовать эти планы.

В прошлом месяце лидеры ЕС договорились об идее объединиться и взять деньги из общего банка, чтобы помочь доставить Киеву в 1 миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев, пока Украина будет отбиваться от вторжения России. Но переговоры на уровне послов зашли в тупик по поводу того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на общие контракты.

Основной спор в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить деньги производителям из ЕС и включать ли компании в таких странах, как США и Великобритания.

Франция выступает за то, чтобы деньги оставались в пределах блока, в то время как другие, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может не справиться с задачей доставки 1 миллиона снарядов в Украину в обещанный 12-месячный срок.

Также в Politico написали, что Дания и Нидерланды отправят Украине 14 танков Leopard 2. Однако поставки ожидаются с "начала 2024 года".

"Нидерланды и Дания сегодня объявили о намерении совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4", – говорится в совместном заявлении министров обороны стран.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что украинцы "продолжают борьбу против российского агрессора", и их решимость является "сильной мотивацией для Нидерландов" продолжать военную поддержку.

Танки Leopard 2A4 будут приобретены за 165 миллионов евро, которые будут "поровну поделены" между Данией и Нидерландами, и ожидается, что они будут поставлены "в начале 2024 года".

Кроме этого, в Politico попытались представить, каким будет ЕС в 2035 году . Там отметили, что к середине 2030-х годов у ЕС будет больше, а не меньше членов — возможно, 36 по сравнению с 27 сегодняшними.

Это будет больший, более грязный, но более жесткий ЕС, сформированный, как всегда, неожиданными событиями, и блоку придется бороться за защиту своих интересов и ценностей в мире соперничества больших держав.

После вторжения России в Украину в прошлом году геополитика стала самой мощной движущей силой, усиливающей давление на Брюссель и западноевропейские столицы, когда дело доходит до устранения давних препятствий для дальнейшего расширения ЕС. Политическое давление в вопросе принятия всех стран к западу от нового железного занавеса — включая Украину, Молдову и шесть стран-претендентов на Балканах — вероятно, будет огромным при условии, что они проведут необходимые реформы.

С другой стороны, Турция вряд ли присоединится до 2035 года или, вероятно, когда-нибудь, даже если бы преемник президента Реджепа Тайипа Эрдогана был более проевропейским и демократическим.

The Guardian:

В The Guardian написали репортаж о "железных людях" – сети железных дорог Украины в условиях войны. Журналисты показали фоторепортаж о водителях, железнодорожниках и пассажирах третьей по величине железнодорожной сети в Европе в течение чрезвычайного года, когда Украина защищается от агрессии России.

"Два института сыграли решающую роль в срыве российского плана завоевания Украины. Один – украинская армия. Она успешно защитила столицу Киев и отразила значительные территории, захваченные в прошлом году Москвой на северо-востоке и юге. Назревает очередное контрнаступление. Второй – как это ни странно – это украинская железная дорога", - отмечают журналисты.

BBC:

В BBC написали о том, что на World Press Photo победила фотография раненой беременной женщины в Мариуполе. Снимок Евгения Малолетки "Авиаудар по роддому Мариуполя" признан мировым пресс-фото года.

На снимке, сделанном для Associated Press, изображена раненая 32-летняя беременная женщина Ирина Калинина, которую несут на носилках через развалины роддома в Мариуполе, который был поврежден во время российского авиаудара.

Ее ребенок, названный Мироном от слова "мир", родился мертвым, а через полчаса умерла и Ирина.

Украинский фотограф Евгений Малолетка был одним из немногих фотографов, фиксировавших события в Мариуполе того времени.

Также в BBC написали о том, что украинские производители водки отмечают рост мировых продаж. Когда в прошлом году Россия вторглась в Украину, ее водку быстро сняли с полок по всему миру. Это была возможность для конкурирующих украинских брендов занять ее место. Юрий Сорочинский говорит, что они с коллегой "исполнены огромной гордости" за то, что их украинская водка Nemiroff продолжает стремительно расти во всем мире.

С годовой глобальной продажей в 46,6 миллиарда долларов США водка -  повсеместный продукт, который любители алкогольных напитков во всем мире добавляют в безалкогольные напитки, используют в качестве основы для коктейля или в чистом виде как "шот".

Но в прошлом году водка внезапно очутилась в центре внимания международных СМИ после вторжения России в Украину.

Начало конфликта привело к тому, что западные потребители, розничные торговцы и правительства бойкотировали и запрещали российскую водку.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали о том, что зерновой кризис не заканчивается, а начинается. Через четыре месяца новый урожай, а в Польше растет неприязнь к зерну из Украины.

"Зерновой кризис длится уже год. Правительство ничего не сделало, хотя знал, что проблема растет. Только тогда, когда фермеры вышли на улицы, а элеваторы были забиты украинским зерном, было решено действовать", - пишут журналисты.

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