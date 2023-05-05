Дания и Германия передадут Украине партию танков Leopard 1
Дания совместно с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в начале лета
Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2 Nyheder.
5 мая глава минобороны Дании прибыл с визитом в Германию. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.
Отмечается, что украинцы получат 80 единиц техники.
"То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 – это очень значительное количество", – сказал министр.
По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.
Министр обороны Дании отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из строя в 2005 году. Они находились на хранении.
"Они обладают очень хорошей способностью к стрельбе и ориентированию на местности", - добавил Поульсен.
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