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Дания и Германия передадут Украине партию танков Leopard 1

5 мая, 2023 пятница
15:05
Мир

Дания совместно с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в начале лета

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2 Nyheder.

5 мая глава минобороны Дании прибыл с визитом в Германию. Вместе с немецким коллегой Борисом Писториусом он проверил, как проходят учения ВСУ на танках.

Отмечается, что украинцы получат 80 единиц техники.

"То, что мы поставляем 80 танков Leopard 1 – это очень значительное количество", – сказал министр.

По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

Министр обороны Дании отметил, что указанные танки Leopard 1 были выведены из строя в 2005 году. Они находились на хранении.

"Они обладают очень хорошей способностью к стрельбе и ориентированию на местности", - добавил Поульсен.

  • В Словакии начали кампанию по сбору средств на сумму около 1,2 миллиона евро на покупку танка Т-72М1 с боекомплектом для украинской армии.
Война с Россией
оружие для Украины
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