Дания готова передать истребители F-16 Украине только с согласия США

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время речи на "Фестивале демократии", передает Radio 4.

"Дания не может сама пожертвовать боевые самолеты. Для этого нужна коалиция стран, если мы хотим предоставить Украине боевые военно-воздушные силы и содержать их. Мы также не можем решить это самостоятельно, потому что для этого нужно разрешение США, поскольку F16 – это самолет американской разработки. Но я также хотел бы сказать, что не могу представить, чтобы мы не поддерживали Украину. Украине нужны самолеты больше, чем когда-либо, если она хочет выиграть", - сказал Поульсен.

Как отмечает Radio 4, два дня назад чиновник говорил что-то совсем другое, а именно, что с датской стороны не было принято решение о предоставлении датских истребителей.

Троэлс Лунд Поульсен сообщил, что правительство Дании еще не приняло никакого решения по истребителям F-16.

Отмечается, что украинские пилоты в ближайшее время приедут в Данию, где будут учиться управлять самолетами F-16 и обслуживать их. Обучение будет проходить на базе Скридструп в Ютландии, которую глава правительства Мэтте Фредериксен посетила в мае.

Дания и Нидерланды являются лидерами сотрудничества по подготовке украинских пилотов. Всего в Дании есть 43 боевых самолета F-16, из которых 30 являются активной частью военного флота. Однако датские самолеты F-16 сейчас заменяют более современными боевыми самолетами F-35.