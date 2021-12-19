Дания будет помогать Украине с постройкой новых кораблей
18 декабря Министерство инфраструктуры Украины и Министерство обороны Королевства Дании подписали Меморандум по сотрудничеству в развитии и усилении морского потенциала Украины
Подписание состоялось во время официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен, рассказывает со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры Еспресо.TV .
В частности, в рамках Меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.
"Украина имеет большой потенциал для развития судостроения – это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформирована портовая инфраструктура, и самое главное – имеющиеся судостроительные мощности.
Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт проектирования наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в высокотехнологичных проектах", - приводит слова Александра Кубракова, министра инфраструктуры Украины, официальный фейсбук возглавляемого им ведомства.
Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика.
Завершение строительства первого судна MPV80 предполагается к 2024 году. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей.
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